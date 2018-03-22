Kırıkkale’de camiler doldu, taştı

Regaip Kandili, Kırıkkale Nur Cami’de manevi coşku içinde eda edildi.
Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam âleminde idrak ediliyor. Kırıkkale’de Nur Cami başta olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.
Regaip Kandili nedeniyle Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kandil programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programa yüzlerce vatandaş katıldı. Regaip Kandili’ni birlikte manevi bir hava içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum