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Kırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE'de, Çanakkale Zaferi'nin 103.

Kırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandı

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA) - KIRIKKALE'de, Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Anma Törenlerinin yanı sıra gece belediye tarafından Fener Alayı düzenlendi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, “Bugünün çok özel bir anlamı var. Sadece Çanakkale Zaferimizi değil, şehitler günümüzü değil aynı zamanda bugün Afrin zaferimizi de kutluyoruz” dedi.
Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Anma Töreni kapsamında gece de Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenlenen Fener Alayına Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il protokolu askerler, polisler şehit ve gazi yakınları katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle beraberlerinde askerlerin taşıdığı yaklaşık 50 metreyi bulan türk bayrağı ile Fevzi Çakmak caddesinden başlayarak Atatürk Bulvarı, Ankara, Zafer ve Hürriyet caddelerinde yürüdü. Fener Alayı, Cumhuriyet Caddesi'nde son buldu.
Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bugün akşam 4. üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel Fner Alayı yürüyüşündeyiz. Her zaman olduğu gibi ne zaman mesele bayrak, vatan, millet ezan olduğu zaman bu Kırıkkale milleti, halkı hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Bu 15 Temmuz ve Demokrasi meydanımızda her zaman Kırıkkale'liler hiç tereddüt etmeden 'biz hazırız' dediler. Nüfusuna göre En fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkalemiz hatta bütün illerin başında olan Kırıkkale'miz bugün de vatanına milletine ezanına, bayrağına sahip olduğunu gösterdi. Bugünün çok özel bir anlamı var. Sadece Çanakkale Zaferimizi değil, şehitler günümüzü değil aynı zamanda bugün Afrin zaferimizi de kutluyoruz. Kahraman askerimiz bugün bize bu zaferi de hediye etti. Allah onlardan da razı olsun” dedi.

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Kırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandıKırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandıKırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandıKırıkkale'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandı

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