Kırıkkale'de CHP'den oturma eylemi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, OHAL'e karşı oturma eylemi düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, ellerindeki pankartlar ile OHAL'i protesto etti. Bu sırada, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek ve yöneticileri de CHP Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal ve partililere destek verdi. Burada konuşan CHP İl Başkanı Ahmet Önal, OHAL değil demokrasi istediklerini belirterek, "AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizm sınırlarını bile aşmış, sağcı solcu, muhafazakâr sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.
Grup açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.
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