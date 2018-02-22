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Kırıkkale'de doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı - Olayın yaşandığı binanın iki katı kullanılamaz hale geldi

Kırıkkale'de meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 738. Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu büyük çapta hasar oluşan binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, sokakta bulunan çok sayıda araç da hasar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Patlaması

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