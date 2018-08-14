Kırıkkale'de dolandırıcılık iddiası

Kırıkkale'de 8 kişiyi ve bankaları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde kuyumculuk yapan R.Ö, yakın çevresindeki 8 kişiden ve bankalardan yaklaşık 40 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine gelen vatandaşlar, R.Ö'den şikayetçi oldu.

Ekipler, R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

