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Kırıkkale'de dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

8 kişiyi ve bankaları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu kayıplara karıştı

Kırıkkale'de 8 kişiyi ve bankaları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde kuyumculuk yapan R.Ö, yakın çevresindeki 8 kişiden ve bankalardan yaklaşık 40 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine gelen vatandaşlar, R.Ö'den şikayetçi oldu.

Ekipler, R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı kırıkkale

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