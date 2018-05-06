HABER

Kırıkkale'de düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de düğünden dönenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ramazan Hato (41) idaresindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt'un kullandığı 71 BA 684 plakalı otomobille eski Samsun yolu Vali Konağı mevkisinde çarpıştı.

71 BA 684 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Adil Yeşilyurt (20), Berat Karagöz (19), Batuhan Çorak (20), Mustafa Kılıçarslan (40) ve Sıtkı Pozan (18), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yeşilyurt ve Çorak, hastanedeki müdahaleye kurtarılamadı, Altınyurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazazedelerin yakınları, hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Her iki araçtakilerin farklı düğünlerden döndükleri öğrenildi.

Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
Trum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün dönüşü Kaza kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.