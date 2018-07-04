Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri T'nin de yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanık, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Basri T. ve Murat Sinan A. Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Fatih S, Ladin Y, Hasan Hüseyin P, Bekirhan İ. ile tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 18 sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Tutuklu sanıklardan Fatih S. savunmasında, örgütün "erkek evleri abisi" olduğu iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek, kendisinin gazete aboneliğinin olduğunu ancak kimseyi gazeteye abone yapmak için çalışmadığını söyledi.
Sanık Murat Sinan A. da hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Tutuksuz sanıklardan Bekir Ş. ise 17-25 Aralık'tan önce bu yapının içerisinde yer aldığını ancak bu tarihten sonra örgütle bütün bağını kopardığını savundu.
Kaçmayıp polise kendisinin teslim olduğunu ifade eden Bekir Ş, 15 Temmuz'dan önce mallarını satmadığını ve kimseye devretmediğini iddia etti.
Sanık Ali Y. de devlete ve demokrasiye yürekten bağlı olduğunu belirterek, beraatini talep etti.
Sanık avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fatih S'ye 10 yıl 6 ay, Hasan Basri T, Hasan Hüseyin P, Ladin Y, Murat Sinan A. ve Bekirhan İ'ye 8'er yıl 9'ar ay, tutuksuz sanıklar eski KTSO Başkanı Ekrem Gök ve Bekir Ş'ye 8'er yıl 9'ar ay, Süleyman S, Dağistan K, Şerafettin A, Fatih S. ve Ali Y'ye 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün, Halim G. ve Erol G'ye 6'şar yıl 10'ar ay, Dursun K'ya 5 yıl, Rıfat A. ve Arslan E'ye 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, İsa G. ve Ziya Ö'nün ise beraatine hükmetti.
Duruşmanın ardından tutuklama kararı verilen Gök ile Bekir Ş. polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı.
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