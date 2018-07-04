HABER

Kırıkkale'de FETÖ'nün "çatı yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

"FETÖ/PDY üyesi olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan aralarında eski KTSO Başkanı Ekrem Gök ile iş adamı Hasan Basri T'nin de bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığa 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri T'nin de yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanık, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Basri T. ve Murat Sinan A. Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Fatih S, Ladin Y, Hasan Hüseyin P, Bekirhan İ. ile tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 18 sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Fatih S. savunmasında, örgütün "erkek evleri abisi" olduğu iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek, kendisinin gazete aboneliğinin olduğunu ancak kimseyi gazeteye abone yapmak için çalışmadığını söyledi.

Sanık Murat Sinan A. da hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Bekir Ş. ise 17-25 Aralık'tan önce bu yapının içerisinde yer aldığını ancak bu tarihten sonra örgütle bütün bağını kopardığını savundu.

Kaçmayıp polise kendisinin teslim olduğunu ifade eden Bekir Ş, 15 Temmuz'dan önce mallarını satmadığını ve kimseye devretmediğini iddia etti.

Sanık Ali Y. de devlete ve demokrasiye yürekten bağlı olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fatih S'ye 10 yıl 6 ay, Hasan Basri T, Hasan Hüseyin P, Ladin Y, Murat Sinan A. ve Bekirhan İ'ye 8'er yıl 9'ar ay, tutuksuz sanıklar eski KTSO Başkanı Ekrem Gök ve Bekir Ş'ye 8'er yıl 9'ar ay, Süleyman S, Dağistan K, Şerafettin A, Fatih S. ve Ali Y'ye 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün, Halim G. ve Erol G'ye 6'şar yıl 10'ar ay, Dursun K'ya 5 yıl, Rıfat A. ve Arslan E'ye 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, İsa G. ve Ziya Ö'nün ise beraatine hükmetti.

Duruşmanın ardından tutuklama kararı verilen Gök ile Bekir Ş. polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Han'daki gölete 13 bin yavru balık salındıHan'daki gölete 13 bin yavru balık salındı
GÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiasıGÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatı yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.