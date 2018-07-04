Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri T'nin de yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanık, 3 yıl 9 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Basri T. ve Murat Sinan A. Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Fatih S, Ladin Y, Hasan Hüseyin P, Bekirhan İ. ile tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 18 sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Fatih S. savunmasında, örgütün "erkek evleri abisi" olduğu iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek, kendisinin gazete aboneliğinin olduğunu ancak kimseyi gazeteye abone yapmak için çalışmadığını söyledi.