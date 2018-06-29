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Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Murat Yılmaz idaresindeki 34 LV 6229 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara karayolu Kılıçlar köyü yakınlarında devrildi.

Sürücünün eşi Ayten Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile çocukları Kadir Efe, Edanur ve Betül Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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kırıkkale trafik kazası

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