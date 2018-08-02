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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından otomobilin birinde yangın çıktı, bir sürücü yaralandı.

Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 71 AE 930 ve 06 PPN 52 plakalı otomobiller, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlığı kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 71 AE 930 plakalı aracın LPG tankı dışarıya fırladı ve araçta yangın çıktı. Kaza yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kazanın ardından sürücülerden biri olay yerinde bulunamadı. Yaralanan diğer sürücünün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bir süre tek yönlü kapanan karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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