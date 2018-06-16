Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Fuat Ayten idaresindeki 71 AP 519 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu Tadım Kavşağı'nda, Murat Emre Yaldız'ın kullandığı 06 VR 588 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Ayten ve Yaldız ile araçlardaki Ömer Ayten, Mehmet Özak, Ömer Karapolat, Mustafa Köküz, Miraç Yücel ve Burak Koç yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

