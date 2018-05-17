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Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Operasyonda, 24 ruhsatsız tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 2 uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 24 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 uzun namlulu otomatik silah, 2 bin 80 mermi ve 280 bin lira ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Kırıkkale-Kayseri karayolu Hurdalık mevkisinde T.S'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış, 22 tabanca, 2 uzun namlulu Thomson marka otomatik silah, 2 AK-47 kalaşnikof tüfek bulundu, sürücü T.S. gözaltına alındı.

Zanlının Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 bin 80 mermi, para kasasında 280 bin lira ve senet bulundu.

Söz konusu silahların Güneydoğu illerinden getirilerek Kırıkkale'de piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Ekipleri yaptıkları başarılı operasyondan dolayı tebrik eden Çorumlu, emniyet olarak vatandaşların güvenliği için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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