Kırıkkale'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Levent Kılıç yönetimindeki 06 DG 5835 plakalı Kırıkkale Meteoroloji Müdürlüğüne ait kamyonet, Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 4. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, kamyonetteki Allahverdi Çanga olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Kılıç ile araçta buluna Ali İçöz ve Ali Avcı yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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