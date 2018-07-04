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Kırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi vaat ettiği ‘Millet Kıraathanesi’nin ilki, Kırıkkale’de açıldı.

Kırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi vaat ettiği ‘Millet Kıraathanesi’nin ilki, Kırıkkale’de açıldı. Kıraathanenin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar, birlikte yaptı.
​​Merkez Hüseyin Kâhya Mahallesi'ndeki Emekliler Parkı'nda düzenlenen Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Saygılı, “Burası Kırıkkale’de ilki yapılan Millet Kıraathanesi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak bir proje. Millet kıraathanelerinin ilkini Kırıkkale’de biz açmış olduk. İnşallah bunu diğer mahallelerimize de yayarak devan ettireceğiz” dedi.
Hizmetlerin ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirten Başkan Saygılı, "Kırıkkaleli hemşerilerimizin rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekan burası. Bizim kültürümüzde olan bir şeydi. Bu kültürü de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşerilerimiz buraya geldiğinde bütün hizmetler ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından karşılanacak. Hayırlı uğurlu olsun, rabbim utandırmasın” diye konuştu.
Açılışın ilk gününde kitap ve günlük gazetelerin yanında vatandaşlara çay, kahve ikramında bulunuldu. Kıraathaneye, daha çok emeklilerin ilgi göstermesi dikkati çekti.

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Kırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtıKırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtıKırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtı

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