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Kırıkkale'de otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Kaza anını MOBESE kamerası kaydetti

Kırıkkale'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 38 ZT 306 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında refüje çarparak devrildi.

Otomobil yaklaşık 150 metre savrulduktan sonra yol kenarında durabildi.

Kazada, araçta bulunan Gökçe İnci Özlük (17), Ersin Ateşoğlu (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin refüje çarparak takla atması ve metrelerce savrulması, kazanın ardından vatandaşların toplanması MOBESE kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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