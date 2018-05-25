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Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı apartmanların zemin katlarını ve iş yerlerini su bastı, araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kırıkkale'de akşam saatlerinde önce sağanak başladı ardından dolu yağışı etkili oldu. Özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen yağışta, Hürriyet, Zafer, Ankara, Bankalar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Millet, Samsun ve Atatürk bulvarları suyla kaplandı. Bazı apartmanların zemin katları ve iş yerleri suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Kaletepe'ye giden yoldaki alt geçit de su baskını nedeniyle kapandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma yaparken, trafik polisleri de sürücüleri yönlendirerek ulaşımın kilitlenmesini önledi.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kentte metrekareye 14 kilogram yağış düştü.

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Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç ettiKırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç ettiKırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç ettiKırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

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