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Kırıkkale’de sandık başına gelemeyenlere seyyar sandık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

KIRIKKALE İl Seçim Kurulu sandık başına gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenlere evlerine gönderdiği seyyar sandıklarda oy kullandırdı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE İl Seçim Kurulu sandık başına gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenlere evlerine gönderdiği seyyar sandıklarda oy kullandırdı. Kırıkkale’de Makbule Özata'da (87) Yaylacık Mahallesi'ndeki kızının evine İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Makbule Özata'nın kızı Hacer Özata, "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Annem engelli olduğu için yürüyemiyor" dedi. VALİ HAKTANKAÇMAZ DA OY KULLANDI Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1243 nolu sandıkta kullandı.

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