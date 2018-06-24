Kırıkkale’de sandık başına gelemeyenlere seyyar sandık

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE İl Seçim Kurulu sandık başına gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenlere evlerine gönderdiği seyyar sandıklarda oy kullandırdı. Kırıkkale’de Makbule Özata'da (87) Yaylacık Mahallesi'ndeki kızının evine İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Makbule Özata'nın kızı Hacer Özata, "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Annem engelli olduğu için yürüyemiyor" dedi. VALİ HAKTANKAÇMAZ DA OY KULLANDI Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1243 nolu sandıkta kullandı.
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum