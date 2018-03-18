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Kırıkkale'de şehitler anısına yürüyüş düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de şehitler anısına yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen programda yaklaşık 4 bin kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan öncülüğündeki grup, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi.

Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün şehitleri anma ve saygı yürüyüşünün 4'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Mesele vatan, bayrak, ezan olduğu zaman Kırıkkale halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

"15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda her zaman Kırıkkaleliler hiç tereddüt etmeden biz hazırız dediler. Nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkale, bugün de vatanına, milletine, ezanına, bayrağına ne kadar sahip çıktığını gösterdi. Bugünün çok özel bir anlamı var. Bugün sadece Çanakkale Zaferi'ni, şehitler günümüzü değil, Afrin zaferimizi de kutuluyoruz. Kahraman askerimiz bize bugün Afrin zaferini de hediye etti. Allah onlardan da razı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Programa katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale bugün bambaşkaydı."

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

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