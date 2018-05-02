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Kırıkkale'de silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

İki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Millet Bulvarı 135 numaralı apartmanın altında ekmek fırını işleten Ramazan B. ile Nizamettin A. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin B. bacağından silahla vurularak, Ramazan B, Nizamettin A. ve Burhanettin A. da darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Fırıncı kavga kırıkkale yaralı

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