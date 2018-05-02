Kırıkkale'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Millet Bulvarı 135 numaralı apartmanın altında ekmek fırını işleten Ramazan B. ile Nizamettin A. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin B. bacağından silahla vurularak, Ramazan B, Nizamettin A. ve Burhanettin A. da darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum