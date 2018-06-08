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Kırıkkale'de silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de silahlı kavga: 6 yaralı

Kırıkkale'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan kıraathanede Ahmet Melih V. ile henüz ismi belirlenemeyen kişiler arasında alacak nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Ahmet Melih V. evinden getirdiği pompalı tüfekle kıraathaneye rastgele ateş etti.

Bu sırada kıraathanede bulunana Ali C, Ahmet A, Abdülkadir K, Tayfur K, Zeki B. ile Mesut Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan silaha ait boş fişekleri buldu.

Ekipler olayın ardından kaçan Ahmet Melih V'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale silahlı yaralama

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