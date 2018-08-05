HABER

Kırıkkale'de su kavgası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de su kavgası: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde köylüler arasında su yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçili köyünde tarlalarına su çıkartmak isteyen Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ile Kerem K, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grupta yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş etti.

Kavgada silahla yaralanan Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ve Kerem K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K'yı gözaltına aldı.

Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
AMFORHT'tan KKTC Turizm Müsteşarı'na elçilikAMFORHT'tan KKTC Turizm Müsteşarı'na elçilik
Sıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın ettiSıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av tüfeği kavga kırıkkale yaralı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.