Kırıkkale'de su kavgası: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde köylüler arasında su yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçili köyünde tarlalarına su çıkartmak isteyen Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ile Kerem K, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grupta yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş etti.
Kavgada silahla yaralanan Mehmet A, Hamza A, Yusuf D, İhsan D. ve Kerem K, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Jandarma ekipleri, Ali K, Harun K. ve Zülfikar K'yı gözaltına aldı.
Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
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