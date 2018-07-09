HABER

Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde saman balyası yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hulusi Yerlikaya (63) idaresindeki 40 AN 285 plakalı otomobil ile Ahmet Kürkçü'nün kullandığı 71 ED 335 plakalı saman balyası yüklü tır, Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada, tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücüsü Yerlikaya ve kızı Havva Kocabey (35), Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan baba ve kızı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Kayseri karayolu araçların yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli? Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?
Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli? Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.