Kırıkkale'de trafik kazaları: 12 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Furkan Körpe idaresindeki 06 FZ 227 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda Mehmet Ali Eken'in kullandığı 71 B 519 otomobil ve Kerim Demireğen yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Canan Aras, İrem Uludağ, Emine Sungur, Tuğçe Demir, Ayten Aras, Müslime Yıldırım ve Ceren Aras yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin Samsun Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda çarpışması sonucu A.Y, N.Z, Z.D, N.A. ve B.A. yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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