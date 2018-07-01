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Kırıkkale'de trafik kazaları: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazaları: 9 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu Hasan Dede köyü yakınlarında Emin Çelebi (50) idaresindeki 50 SA 919 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle Muhammed Yavuz yönetimindeki 38 NU 025 plakalı minibüsün üzerine düştü.

Kazada, sürücü Çelebi ile otomobildeki Yurdanur (40), Durduhan (60) ve Selim Durdu (28), Duygu Betül Yurtseven (20), Musa Eren (4) ve Elif Buse Çelebi (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ise Hidayet Şerbetçioğlu'nun kullandığı 07 NV 953 plakalı otomobil, Yılmaz Şahin'in kontrolündeki 71 AP 343 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Satı Şerbetçioğlu yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazaları

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