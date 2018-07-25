Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'da görevli Uzman Çavuş Mutullah Saygı'nın (28), kullandığı 06 GF 0729 plakalı motosiklet ilçe girişinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Saygı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uzman Çavuş Saygı'nın memleketi Yozgat'a gitmekte olduğu öğrenildi.
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum