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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü

Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 GC 9926 plakalı otomobil ile 71 KA 943 plakalı traktör, Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nurullah Kılıç ile İbrahim Kuruçay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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