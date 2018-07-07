Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü

Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 GC 9926 plakalı otomobil ile 71 KA 943 plakalı traktör, Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nurullah Kılıç ile İbrahim Kuruçay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

