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Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haydar Mete Hataş idaresindeki 71 AZ 949 plakalı otomobil, Hüseyin Onbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hataş ile otomobildeki Kaan Uslu, Mert Yıldız ve Hasgül Yüksel, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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