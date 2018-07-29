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Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Dolu idaresindeki 71 BG 408 plakalı otomobil, Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda Adnan Karakaya kontrolündeki 40 DR 688 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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kırıkkale trafik kazası yaralı

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