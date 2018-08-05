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Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yakup Yücepur idaresindeki 07 HRY 47 plakalı otomobil, Kırıkkale-Yozgat karayolu Balışeyh ilçesi çıkışında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü Yücepur ile otomobilde bulunan Cemalettin, Arife, Seher ve Cemal Yücepur yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri yaralıları, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Sürücü Yücepur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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5 yaralı kırıkkale trafik kazası

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