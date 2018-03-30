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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, kent merkezinde belirledikleri 5 eve düzenlediği operasyonda E.D, M.B, H.K, İ.A. ve D.A'yı üzerilerinde bulunan bir miktar uyuşturucuyla suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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torbacı kırıkkale

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