Kırıkkale'de yangın

Kırıkkale'de 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışma ile bitişikteki otele sıçramadan kontrol altına aldı.
Binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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