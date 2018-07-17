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Kırıkkale'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kırıkkale'de 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışma ile bitişikteki otele sıçramadan kontrol altına aldı.

Binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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