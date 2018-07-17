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Kırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de yerel medya grubuna ait 5 katlı iişhanında çıkan yangın endişe yarattı.

Kırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de yerel medya grubuna ait 5 katlı iişhanında çıkan yangın endişe yarattı. Toplantı odası ve gazete arşivlerinin bulunduğu binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
Yenidoğan Mahallesi Bankalar caddesi 596 sokak da bulunan Kale Medya Grubu'na ait 5 katlı binanın 5'inci katında bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Kale ve Mavi Dünya gazetelerinin bulunduğu binadaki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında 5'inci katta bulunan toplantı odası ile gazete arşivlerinin yer aldığı bölümlerde kısmen maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip eden Kale Medya Grubu sahibi Ercihan Çakmak, "Neden çıktığı henüz bilmiyoruz. Araştırmalar sonrası ortaya çıkacak. Yaralanma ve ölüm olmayı olmaması derece sevindirici" dedi.

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Kırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattıKırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattıKırıkkale'de yerel gazetelerin bulunduğu binada yangın endişe yarattı

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