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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Kırıkkale'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Sağanağın etkili olduğu Kırıkkale- Ankara karayolunun Yeni Sanayi kavşağı yakınlarında 6 otomobil, 2 hafif ticari araç, 2 kamyonet ve bir tır çarpıştı.

Kazada, yaralanan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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