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Kırıkkale'deki DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Irak uyruklu 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanıklardan H.K.M. ve M.M.K. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 17 sanık, Çanakkale Geri Gönderme Merkezi'nde bulundukları için duruşmaya katılmadı.

Sanık H.K.M. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

M.M.K. ise bu aşamada söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Irak uyruklu kırıkkale

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