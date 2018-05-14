Kırıkkale'deki DEAŞ davası

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanıklardan H.K.M. ve M.M.K. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 17 sanık, Çanakkale Geri Gönderme Merkezi'nde bulundukları için duruşmaya katılmadı.
Sanık H.K.M. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
M.M.K. ise bu aşamada söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.
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