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Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

Bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu yaralanan Osman Çakır (58), hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak'ta, 4 katlı bir binanın giriş katında, 22 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamada yaralanan Çakır, tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çakır'ın eşi Aynur Çakır'ın da (55) aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamada 10 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz kırıkkale patlama

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