Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

Kırıkkale'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu yaralanan Osman Çakır (58), hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak'ta, 4 katlı bir binanın giriş katında, 22 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamada yaralanan Çakır, tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çakır'ın eşi Aynur Çakır'ın da (55) aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamada 10 kişi yaralanmıştı.