Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

Kırıkkale'de bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) görevlisi hakim karşısına çıkarıldı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, F.M.G, E.Ç, A.D, O.F, sanık ve müşteki avukatları ile sanık yakınları ve müştekiler katıldı.
"Taksirle yangına neden olma", "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklardan E.Ç, savunmasında, 2005'den beri KIRGAZ'da çalıştığını belirterek, olayla ilgili kendisini sorumlu tutmadığını anlattı.
E.Ç, bilirkişi raporuna da katılmadığını vurgulayarak, patlamada kabahatinin bulunmadığını iddia etti.
O.F. ise kendisinin bir kusuru olmadığını ileri sürdü, bilirkişi raporunda kendilerinin hiçbir şey yapmadığının ifade edildiğini aktardı.
Sanıklardan M.Ç. de patlamanın olduğu gün kendisinin operatör olarak çalıştığını iddia ederek, gelen ihbarları arkadaşlarına bildirdiğini öne sürdü.
Operatörlük görevini dönüşümlü olarak yaptıklarını belirten M.Ç, 3 vardiya olarak çalıştıklarını kaydetti.
Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında 5 sanığın da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.
Sanık ve müşteki avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 6 Kasım'a bıraktı.
- Olay
22 Şubat'ta Kurtuluş Mahallesi 727. sokakta 4 katlı binada doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum