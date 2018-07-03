Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

Kırıkkale'de bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) görevlisi hakim karşısına çıkarıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, F.M.G, E.Ç, A.D, O.F, sanık ve müşteki avukatları ile sanık yakınları ve müştekiler katıldı.

"Taksirle yangına neden olma", "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklardan E.Ç, savunmasında, 2005'den beri KIRGAZ'da çalıştığını belirterek, olayla ilgili kendisini sorumlu tutmadığını anlattı.

E.Ç, bilirkişi raporuna da katılmadığını vurgulayarak, patlamada kabahatinin bulunmadığını iddia etti.

O.F. ise kendisinin bir kusuru olmadığını ileri sürdü, bilirkişi raporunda kendilerinin hiçbir şey yapmadığının ifade edildiğini aktardı.

Sanıklardan M.Ç. de patlamanın olduğu gün kendisinin operatör olarak çalıştığını iddia ederek, gelen ihbarları arkadaşlarına bildirdiğini öne sürdü.