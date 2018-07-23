Kırıkkale'deki düğünde silahla ateş açanlara operasyon

Kırıkkale'de düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sanayi Mahallesi 1281 Sokak'ta bir düğünde havaya silahla ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ç, T.Ç, C.Ç, C.G, E.Z, T.Ç, M.Z, İ.M, G.Z, A.D, S.Ç, M.D. ile H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.
Olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyon düzenlemiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.
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