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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Eski KTSO Başkanı Gök ile iş adamı Tonga'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri T'nin de yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan Hasan Basri T. ve Murat Sinan A. Çorum'daki, Fatih S. Kırşehir'deki ve Ladin Y. Sincan'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 2'si tutuklu 16 sanık ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Gök, önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Bekirhan İ. de uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, mahkemenin bir an önce karar vermesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin P. ise HTS raporlarında sadece FETÖ ile bağlantılı kişilerle görüşmelerinin bulunduğunu, diğer görüşmelerinin raporda yer almadığını söyledi.

Telefonla örgütün sözde "il abisi" ile hiç görüşmediğini iddia eden Hasan Hüseyin P, FETÖ'nün içinde, yanında ve destekçisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

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