HABER

Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Eski KTSO Başkanı Ekrem Gök ile iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Basri Tonga, Murat Sinan A, Fatih S, Ladin Y, Hasan Hüseyin P, Bekirhan İ. ile tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 14 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Bekirhan İ, bilirkişi raporlarına ilişkin savunmasını önceki celsede yaptığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Fatih S. ise ByLock programını kullanmadığını öne sürerek 21 aydır tutuklu bulunduğu için tahliyesini talep etti.

Eski KTSO Başkanı Gök de bilirkişi raporuna ilişkin ayrıntılı savunmasını avukatının mahkemeye sunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip dosyayı karara bağlamak için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.