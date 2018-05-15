Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Basri Tonga, Murat Sinan A, Fatih S, Ladin Y, Hasan Hüseyin P, Bekirhan İ. ile tutuksuz yargılanan eski KTSO Başkanı Gök'ün de aralarında yer aldığı 14 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Bekirhan İ, bilirkişi raporlarına ilişkin savunmasını önceki celsede yaptığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Fatih S. ise ByLock programını kullanmadığını öne sürerek 21 aydır tutuklu bulunduğu için tahliyesini talep etti.

Eski KTSO Başkanı Gök de bilirkişi raporuna ilişkin ayrıntılı savunmasını avukatının mahkemeye sunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip dosyayı karara bağlamak için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.