Kırıkkale'deki hırsızlık iddiası

Kırıkkale'de, bir büfeden 18 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde gece sıralarında devriye gezerken bir büfenin kapısının açık olduğunu fark etti.
İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, sigara ve para kasasının olmadığını belirledi.
Dükkandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlı C.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Dükkandan çalınan 18 bin lira değerindeki bin 800 paket sigara ve 800 lira, büfe sahibine teslim edildi.
12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum