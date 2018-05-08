Kırıkkale'deki hırsızlık iddiası

Kırıkkale'de, bir büfeden 18 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde gece sıralarında devriye gezerken bir büfenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, sigara ve para kasasının olmadığını belirledi.

Dükkandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlı C.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Dükkandan çalınan 18 bin lira değerindeki bin 800 paket sigara ve 800 lira, büfe sahibine teslim edildi.

