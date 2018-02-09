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Kırıkkaleli çobanlardan Afrin'deki Mehmetçiklere 71 kurbanlık

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere destek için, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) üyesi çobanlar, bölgeye 71 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere destek için, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) üyesi çobanlar, bölgeye 71 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz’ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve vatandaşlar katıldı. TÜDKİYEB Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy törendeki konuşmasında, operasyona katılan askerlere destek olmak istediklerini belirterek, "Ülkemizi tehlikeye sokan her durumla mücadele eden kahraman ordumuza, Peygamber mesleği olan çobanlarımızın Peygamber Ocağı'na da desteği olsun istedik. Bunun için yetiştiricilerimizin talebi üzerine ilimizin plaka numarası olan 71 adet koyun ve keçi yardımı yaptık. Ancak yetişicilerimize 'Sayı tamamlandı, ihtiyaç yok' dememize rağmen yetiştiricilerimizden gelen yoğun istek ve talebin karşısında bu isteği durdurmak zorunda kaldık. Hâlâ yardım etmek isteyen yüzlerce yetirticilerimizden de bağışlarını alamadık" dedi.

'ÇOBANLIK BİR PEYGAMBER MESLEĞİDİR'

TSK bünyesinde göreve her daim hazır olduklarını belirten Başkan Ulusoy, "Bizi çoban diye küçük görenler, 'Benim oyum çobanın oyuyla bir mi?' diyen kendini bilmezler ve diğerleri bir kere daha görmeleri gerekir ki çobanlar bu milletin asil evlatlarıdır. Ben hep söylüyorum: Çobanlık bir Peygamber mesleğidir. Peygamberimizin temel eğitimlerinde çobanlık vardır. Bu kutlu görevi, bir kez daha Allah’ın lütfu olan bu mesleği yürütmekten gurur duymamıza vesile olmuştur" diye konuştu.

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