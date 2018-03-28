Kırıkkale’yi tanıttılar

3. Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda Kırıkkale’de yerini aldı.
Oluşturulan Kırıkkale standıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü şehri tanıtmaya devam ediyor. Kültür Müdürlüğü personelleri tanıtım etkinliklerini Travel Expo 3. Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı ile sürdürdü. Ankara’da düzenlenen fuara 20 ülkeden 45 şehir katıldı ve mutfak kültürlerini katılımcılara tanıttılar. Fuara katılan şehirler arasında bulunan Kırıkkale’ye dair şehirde yetişen tarım ürünleri ve üretilen gıda ürünleri sergilendi. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve yoğun ilgi gören stantta hazırlanan ürünler ziyaretçilere ikram edildi.
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