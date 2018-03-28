HABER

Kırıkkale’yi tanıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

3.

Kırıkkale’yi tanıttılar

3. Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda Kırıkkale’de yerini aldı.
Oluşturulan Kırıkkale standıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü şehri tanıtmaya devam ediyor. Kültür Müdürlüğü personelleri tanıtım etkinliklerini Travel Expo 3. Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı ile sürdürdü. Ankara’da düzenlenen fuara 20 ülkeden 45 şehir katıldı ve mutfak kültürlerini katılımcılara tanıttılar. Fuara katılan şehirler arasında bulunan Kırıkkale’ye dair şehirde yetişen tarım ürünleri ve üretilen gıda ürünleri sergilendi. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve yoğun ilgi gören stantta hazırlanan ürünler ziyaretçilere ikram edildi.

Kırıkkale’yi tanıttılar

Kırıkkale’yi tanıttılar

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurumBelediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum
Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaMetrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.