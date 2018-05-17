Kırım Tatar sürgününün 74. yılı

AKMESCİT (AA) - Kırım Tatarlarının, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, öz yurtlarından bir gecede koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilişinin acısı hatıralardan silinmiyor.
Rus Çariçesi 2. Katerina'nın Kırım Tatarlarını yok etme politikasıyla başlayan sürgünler, geleneksel olarak Sovyetler Birliği döneminde arttı. Rusya ise bu politikaları farklı yöntemlerle sürdürdü.
Kırım'ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkmasıyla başlayan Kırım Tatarlarının bitmek bilmeyen acısında Anadolu, sürgün yaşayanların ilk adresi oldu. Rus çarlığının baskısından dolayı pek çok Kırım Tatarı Osmanlı'ya sığındı.
İkinci Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra Kırım yarımadasını kaybeden Sovyet Rusyası, yarımadayı tekrar Nazi Almanyası'ndan geri aldıktan sonra Kırım Tatarlarına baskı uygulamaya başladı.
Nazi Almanyası ile iş birliği suçlamasına maruz kalan Kırım Tatarlarına uydurulan bu gerekçelerle yeni bir sürgünün kapısı da aralanmış oldu.
Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, çıkardığı gizli kararname ile Kırım Tatarlarının Orta Asya'da farklı bölgelere sürgün edilmesini istedi.
Stalin'in kararı 18 Mayıs 1944'te gece yarısı yürürlüğe konuldu. Kararın ardından 15 dakika içerisinden yataklarından kaldırılarak hayvanların taşındığı vagonlara doldurulan çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, aç susuz üç günde Orta Asya'ya sürgün edildi.
İnsani olmayan koşullardaki vagonlarda sürgün olanların yarısı daha sürüldükleri bölgelere ulaşmadan hayatını kaybetti.
Stalin sonrası Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edilen Kırım, 2014’te yarımadayı yasa dışı ilhak eden Rusya’nın kontrolüne geçti.
2. Katerina'dan bu yana bu yana vatanlarında kalmak için mücadele veren Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar davasının pek çok önde gelen isimleri bugün öz yurtlarından sürgün edilmiş durumda. Başta Kırımoğlu olmak üzere pek çok isme Rusya tarafından Kırım'a giriş yasağı konuldu.
Sadece isimlere değil, aynı zamanda Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisinin de Rus mahkemesi tarafından "aşırıcı örgüt" sayılarak faaliyetlerine son verildi.
Rusya'nın yarımadayı yasa dışı ilhakı sonrasında pek çok Kırım Tatarı yurdunu terk etmek durumunda kaldı.
1944 sürgününün acısını 74 yıldır hatıralarından silemeyen Kırım Tatarları bugün hala öz yurtlarına dönmek ve topraklarını almak için mücadele veriyor.
Bu defa Kırım Tatarları bu mücadeleyi diplomatik olarak uluslararası alanda sürdürüyor.
Volkan Reçber yakalandı!
Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı
Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Okuyucu Yorumları 0 yorum