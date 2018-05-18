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Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından iftar ve mevlit programı düzenlendi

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı münasebetiyle iftar ve mevlit programı düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki düzenlenen programa, Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği Başkanı İshak Basatemur, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kırım sürgünü ve soykırımında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Dernek üyeleri ayrıca, Kırım'da hayatını kaybedenler için Kırım Türklerinin bayrağının simgesi olan "tarak tamga" mumu yakarak, ''Kırım Türk'tür Türk kalacak" sloganları attı.

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