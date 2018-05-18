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Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: "18 Mayıs tarihi, matem günü olmasının yanı sıra her zaman Kırım Tatarlarının birleştiği, hakları için, vatanına dönmek için mücadele etme kararlığını sergilediği bir gün olmuştur" - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov: "Ukrayna'nın ayrılmaz parçası olarak Kırım Tatar ulusal ve bölgesel özerkliği, Kırım'ın işgaline son vermeye yönelik gerçek ve etkili bir adım olacaktır"

KİEV (AA) - Kırım Tatar Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 18 Mayıs'ın Kırım Tatarları için matem günü olmasının yanı sıra Kırım Tatarlarını da birleştirdiğini belirtti.

Kırımoğlu, "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgünü Kurbanlarını Anma Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kırım Tatar Türkleri için 18 Mayıs'ın birçok açıdan önemli olduğunu belirten Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkı için 18 Mayıs tarihi matem günü olmasının yanı sıra her zaman Kırım Tatarlarının birleştiği, hakları için, vatanına dönmek için mücadele etme kararlığını sergilediği bir gün olmuştur." ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin hala Kırım Tatarlarını bölme veya bir takım özgürlükleri yasaklama çabasında olduğuna dikkati çeken Kırımoğlu, buna rağmen bugün Kırım Tatar halkının birliğinin hissedildiğini kaydetti.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kırım Tatar halkına özerklik statüsü verilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'da yerli halk olarak kendi kaderini tayin etme hakkının tam anlamıyla hayata geçirilmesi halinde Kırım Tatar halkının haklarının iade edilmiş olacağına dikkati çeken Çubarov, "Ukrayna'nın ayrılmaz parçası olarak Kırım Tatar ulusal ve bölgesel özerkliği, Kırım'ın işgaline son vermeye yönelik gerçek ve etkili bir adım olacaktır." şeklinde konuştu.

1944'te gerçekleştirdiği Kırım Tatar Türkleri sürgününün Stalin rejiminin insanlıktan nefret etme politikasının göstergesi olduğunu vurgulayan Refat Çubarov, bu sürgün ile binlerce Kırım Tatarının hayatını kaybettiğini ve kaderinin değiştiğini dile getirdi.

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Kırım Tatar sürgününün 74. yılı

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