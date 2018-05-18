Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74. yılı

KİEV (AA) - Kırım Tatar Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 18 Mayıs'ın Kırım Tatarları için matem günü olmasının yanı sıra Kırım Tatarlarını da birleştirdiğini belirtti.

Kırımoğlu, "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgünü Kurbanlarını Anma Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kırım Tatar Türkleri için 18 Mayıs'ın birçok açıdan önemli olduğunu belirten Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkı için 18 Mayıs tarihi matem günü olmasının yanı sıra her zaman Kırım Tatarlarının birleştiği, hakları için, vatanına dönmek için mücadele etme kararlığını sergilediği bir gün olmuştur." ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin hala Kırım Tatarlarını bölme veya bir takım özgürlükleri yasaklama çabasında olduğuna dikkati çeken Kırımoğlu, buna rağmen bugün Kırım Tatar halkının birliğinin hissedildiğini kaydetti.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kırım Tatar halkına özerklik statüsü verilmesi gerektiğini söyledi.