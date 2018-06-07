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"Kırım Tatarları Ukrayna'nın ayrılmaz parçasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin: - "Ukrayna'da 1 milyondan fazla Tatar yaşamaktadır, halkımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Müslüman toplumu, devletimizin korunmasında ve ilerlemesinde son derece büyük ve önemli bir rol oynamaktadır" - Kırım Tatar Türklerinin lideri Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: - "İşgale karşı, Kırım'da soydaşlara yapılan eziyetlere karşı yaptığınız açıklamaları takip ediyoruz. Sizlere çok minnettarız"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, "Ukrayna'da 1 milyondan fazla Tatar yaşamaktadır, halkımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Müslüman toplumu, devletimizin korunmasında ve ilerlemesinde son derece büyük ve önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Ankara'da bir otelde düzenlediği iftar davetine katıldı.

Ramazanın, Hristiyanlıktaki oruç gibi günlük rutin işlerin dışına çıkma ve olumsuzluklardan kurtulma fırsatı sunduğunu söyleyen Klimkin, "Bu vakit aynı zamanda nefsin kötülüklerden arındırılması, adaleti koruma, merhamet gösterme ve birlikteliğimizi güçlendirme vaktidir. Bunlar tüm dinler için ortak değerlerdir ve bu evrensel kategoriler dünyamızın daha iyi olmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

- "Kırım Tatarları halkımızın ayrılmaz parçasıdır"

Klimkin, "Ukrayna'da 1 milyondan fazla Tatar yaşamaktadır, halkımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Müslüman toplumu, devletimizin korunmasında ve ilerlemesinde son derece büyük ve önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarlarının bugünkü işgal karşısında hakları için mücadele vermeye devam ettiğini söyleyen Klimkin, Kırım Tatarlarının çok sert baskılara maruz kaldığını, bu baskılarla ilk karşı karşıya kalanların ise aktivistler ve hak savunucuları olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da, Müslümanlara iş çevrelerinde, sivil toplumda ve diğer çevrelerde çok geniş yer verildiğinin altını çizen Klimkin, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarlarının farklı alanlarda bu kadar aktif katılımı son derece doğaldır. Çünkü modern Ukrayna dini veya etnik kategoriler etrafında değil, evrensel değerler üzerinde gelişen bir devlettir. Bu değerlere verdiğimiz önem sayesinde Ukrayna'nın etrafında birçok uluslararası ortak yer almaktadır. Türkiye, bu ortakların en önemlilerinden biridir. Bu bağlamda, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda gösterdiği ilgiden dolayı ve attığı pratik adımlardan dolayı teşekkür ederiz."

Klimkin, iki ülke arasında havacılık, uzay ve savunma sanayisi gibi hassas alanlardaki yatırım iş birliğinin karşılıklı güvenin ve geleceğe olan inancın göstergesi olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'ye minnettarız"

Kırım Tatar Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Kırımoğlu da Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen iftar davetinin, her gün işgal eziyeti çeken Kırım Tatarları için çok önemli manevi destek olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelmeden önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştüğünü anlatan Kırımoğlu, Poroşenko'nun Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü samimi teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Kırımoğlu, "İşgale karşı, Kırım'da soydaşlara yapılan eziyetlere karşı yaptığınız açıklamaları takip ediyoruz. Sizlere çok minnettarız." diye konuştu.

Kırım topraklarının işgalden mutlaka kurtarılacağını vurgulayan Kırımoğlu, Ukrayna'ya yatırım yapan iş insanlarına da teşekkür etti.

Kırımoğlu, Türkiye'den gelen iş insanlarına herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.

Türkiye'de yaklaşan seçimlerin sonuçlarının Ukrayna için de çok önemli olduğunu belirten Kırımoğlu, seçimde Türkiye için hayırlı bir sonuç elde edilmesini diledi.

- Bakan Çavuşoğlu Klimkin ve Kırımoğlu ile ayrı ayrı görüştü

İftar davetinin ardından düzenlenen sergiyi gezen Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ve Kırımoğlu ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'da paylaştığı mesajında, Klimkin ile görüşmesine ilişkin, "Mevkidaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ile Türkiye ve Ukrayna arasındaki karşılıklı ziyaretleri, ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeye yönelik adımları ve terörle mücadelede iş birliği konularını görüştük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile görüşmesini ise "Soydaşlarımız Kırım Tatarlarının haklı davasının tüm dünyaya duyurulmasına yönelik girişimler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk." sözleriyle değerlendirdi.

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Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin lideri Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin

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