"Kırım’da Müslümanlar sürekli baskılarla karşı karşıya"

İsmagilov, Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi Rus işgali altındaki bölgelerde Müslüman nüfusun yoğun olduğunu aktardı.

2014 yılında Rus işgalinin ardından ise Kırım'daki Müslümanların yeniden baskı altında kaldığını belirten İsmagilov, üzerinden dört yıl geçen Kırım işgali ve Ukrayna’nın doğusundaki savaştan en fazla Müslümanların etkilendiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) – ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Ukrayna Müslümanları Dini Yönetimi (UMMA) Müftüsü Dr. Said İsmagilov, Kırım’da Müslümanların sürekli baskılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hak ve özgürlükleri sistematik şekilde ihlal ediliyor." dedi.

Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman bulunduğunu belirten İsmagilov, şöyle devam etti:

"Bu nüfusun 600 bini Kırım, Donetsk ve Luhansk’ta yaşıyor. Buralar, Ukrayna’da Müslümanların en yoğun bulunduğu bölgeler. Bu nüfusun yaklaşık 400 bini Kırım Tatarlarından, 200 bini Volga Tatarları ve Ahıska Türklerinden oluşuyor. Rus işgalciler savaşta Müslüman halkın hakları konusunda hiçbir güvence vermedi. Bilakis, Kırım’da maalesef Müslümanlar sürekli baskılarla karşı karşıya. Hakları ve özgürlükleri sistematik şekilde ihlal ediliyor. Kayıplarının yasını tutmak ve her yıl 18 Mayıs’ta Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerini anmak için tören yapmaları dahi yasak. Sürgünün 74. yılını andığımız bu sene Rus işgali nedeniyle 25 bin Ukraynalı Müslüman evlerini terk ederek, Kiev hükümetinin kontrolündeki bölgelere göç etmeye zorlandı. Ahıska Türklerinden oluşan büyük bir topluluk da Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı."

Müftü İsmagilov, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini Müslümanların işgal altındaki topraklarda yüz yüze kaldığı tüm baskılar konusunda en yüksek düzeyde bilgilendirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

