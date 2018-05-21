Kırım'da Tatarların evlerine baskın

KİEV (AA) – Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Kırım'da evlerine baskın düzenlediği 2 Kırım Tatar'ını gözaltına aldığı bildirildi.
Kırım Dayanışması isimli organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus istihbarat güçlerinin Bahçesaray'da Kırım Dayanışması sivil toplum kuruluşu Başkanı Server Mustafayev ve Edem Smailov'un evlerine baskın yaptığı belirtildi.
Açıklamada, baskından sonra Rus güvenlik güçlerinin Mustafayev ve Smailov'u gözaltına aldığı ifade edildi.
Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov sosyal medya hesabından baskın ve gözaltına alınmalara tepki gösterdi. Çubarov, "Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da bir çok kimse yeni baskıların ve kapsamlı provokasyonların doğrudan kurbanlarıdır." ifadelerini kullandı.
Çubarov, yeni baskıların amaçlarından bir tanesinin de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin itibarsızlaştırılması olduğunu kaydetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırım'daki operasyonlara ilişkin, "Kırım'da yeni yasa dışı gözaltılar. İşgalciler, Kırım Tatarlarının iradesini bastırmaya çalışıyor. Kınıyoruz ve uluslararası mahkemelere başvurmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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