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Kırım’daki 26 Şubat olaylarının 4. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:04 | Son Güncelleme

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kirilenko: - “Kırım Tatar halkının haklarının büyük ölçüde ihlal edilmesi, uluslararası toplumun sürekli dikkatinde olmalıdır”

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vyaçeslav Kirilenko, Kırım Tatar halkının haklarının ihlal edilmesinin uluslararası toplumun sürekli dikkatinde olması gerektiğini belirtti.

Kirilenko, Kiev’de düzenlenen “İşgal Altındaki Yarımada: 4 Yıllık Direniş” konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Kırım’daki insan hakları ihlallerine değindi.

Kırım ve Rusya’daki hapishanelerde farklı sebeplerle tutuklu bulunanların sayısının hesaplanmasının mümkün olmadığını ifade eden Kirilenko, “Kırım hapishanelerinde, Rusya’nın farklı yerlerinde tutuklu bulunan insanların sayısı 64 değil, yüzlercedir. Kırım'da insan haklarının büyük çapta ihlal edilmesi, Kırım Tatar halkının haklarının büyük ölçüde ihlal edilmesi, uluslararası toplumun sürekli dikkatinde olmalıdır.” dedi.

Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak sürecinin başladığı 26 Şubat 2014'te Kırım Parlamentosu önünde Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapılmıştı. Mitingler sırasında parlamentonun Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasıyla ilgili kararları kabul etmesini önlemek ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemek için çoğunluğu Kırım Tatarlarından oluşan eylemcilerle Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını isteyen Rus yanlıları, parlamento önünde karşı karşıya gelmişlerdi. Çıkan olaylarla 2 kişi hayatını kaybetmişti. Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolünde 16 Mart'ta yapılan sözde referandumda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıkmıştı.

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26 Şubat olayları Kırım Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vyaçeslav Kirilenko

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