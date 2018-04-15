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"Kırk gözeli" şelale ziyaretçilerini büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen ve 40 ayrı noktadan doğarak 25 metre yükseklikten su yatağına dökülen Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine huzur vadediyor - Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Kara: "Herkesin bu eşsiz güzelliği görmesini istiyoruz. Hedefimiz bu yıl en az 200 bin yerli ve yabancı turisti tabiat parkımızda misafir etmek"

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Tomara Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen alandaki şelale, yörede "kırk gözeler" olarak da biliniyor.

Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terası yer alıyor.

Ziyaretçiler, cam seyir terasında, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelalenin çağıldamasına eşlik eden tabiat güzelliğini seyrederken öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 200 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın işletmecisi Baki Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharla Tomara Şelalesi'ndeki su seviyesinin arttığını söyledi.

Şelalenin dağın 40 ayrı noktasından akarak 25 metre yükseklikten su yatağına döküldüğünü ve sıcak havalarda dahi buz gibi aktığını ifade eden Kara, "Burada 30 saniye suyun içerisinde elinizi tutmanız gerçekten zor. Burası su sesiyle doğasıyla insanlara huzur veren, ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta." dedi.

Kara, ziyaretçilere şelalenin suyunda yetişen alabalığı tatmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu yıl ziyaretçi sayımızda ciddi artış bekliyoruz. Herkesin bu eşsiz güzelliği görmesini istiyoruz. Hedefimiz bu yıl en az 200 bin yerli ve yabancı turisti tabiat parkımızda misafir etmek. Çok bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ebru Soydemir de arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiği tabiat parkını beklentilerinin üzerinde bulduğunu söyledi.

Şelaledeki su sesinin insanı dinlendirici özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Soydemir, tabiat parkının huzur verici ortama sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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gümüşhane Tomara şelalesi turizm

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