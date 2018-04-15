"Kırk gözeli" şelale ziyaretçilerini büyülüyor

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Tomara Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen alandaki şelale, yörede "kırk gözeler" olarak da biliniyor.

Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terası yer alıyor.

Ziyaretçiler, cam seyir terasında, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelalenin çağıldamasına eşlik eden tabiat güzelliğini seyrederken öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 200 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın işletmecisi Baki Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharla Tomara Şelalesi'ndeki su seviyesinin arttığını söyledi.

Şelalenin dağın 40 ayrı noktasından akarak 25 metre yükseklikten su yatağına döküldüğünü ve sıcak havalarda dahi buz gibi aktığını ifade eden Kara, "Burada 30 saniye suyun içerisinde elinizi tutmanız gerçekten zor. Burası su sesiyle doğasıyla insanlara huzur veren, ziyaretçilerin stresini alacak bir nokta." dedi.