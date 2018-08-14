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Kırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, tadı ve aroması ile coğrafi işaretle tescillenen Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

Kırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, tadı ve aroması ile coğrafi işaretle tescillenen Kırkağaç kavununun hasadına başlandı. Kavunlara, 2008 yılında patent alınmasıyla 'Kırkağaç kavunu' olduğunu belirten etiket basılmaya başlanırken, gerçek kavunun, sarı- siyah renklerin eşit dağılımından anlaşılacağı belirtildi.
Kırkağaç kavununun ilk hasadı, üretici Aladdin Sarıaslan ve Bülent Somalıoğlu'nun tarlalarında yapıldı. Geçen yıla oranla ekili alandaki artışla birlikte bu sene Kırkağaç'taki 10 bin dönümden 30 bin ton ürün alınacağı beklentisi içinde olunduğu dile getirildi. Kavunun, tarladaki kilo fiyatının 1,50 ile 1,80 TL arasında değiştiği belirtildi. Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı, nisan ayından bu yana "Kırkağaç kavunu 14- 15 Ağustos'tan önce hasat edilmez" dediklerini belirterek, "Kavunumuz tadı ve aroması ile diğer kavun türlerinden ayrılmaktadır. Atlarımız bundan 200- 300 yıl önce nasıl kavun tohumu alıyorlarsa bugün de aynı geleneği sürdürüyoruz. Lezzeti de buradan geliyor. Diğer türlerde olduğu gibi hibrit tohumdan kavun yetiştirmiyoruz. Yani Kırkağaç kavununun genleri ile oynanmamış olduğu için 300 sene önce neyse şimdi de o lezzet ve aromada. O nedenle de Kırkağaç kavunu tercih sebebidir. 2008 yılında patentinin alınmasıyla birlikte bütün kavunlarımıza 'Kırkağaç kavunu' olduğunu belirten etiket basılmaya başlandı. Tüketicilerimize tavsiyemiz kavunlarımızı İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerimizden alırken etiketine dikkat etsinler. Üzerinde etiket yoksa o Kırkağaç kavunu değildir" diye konuştu.
'KIŞ AYLARINDA DA TÜKETİLİYOR'
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz da her kavunun, Kırkağaç kavunu olmadığına dikkat çekti. Gerçek Kırkağaç kavununun, ağustos ayından itibaren piyasaya çıktığını vurgulayan Boğaz, "Gerçek Kırkağaç kavununun üzerindeki sarı ve siyah renklerin eşit dağılımına dikkat edilmeli" dedi.
Kırkağaç kavunun sadece yazın değil, kışın da güvenle tüketilebildiğini dile getiren Boğaz, "Hiçbir katkı maddesi bulunmadan, askıda bozulmadan 5- 6 ay boyunca kalabilmesiyle bilinen Kırkağaç kavunları kışın da tüketiciye ulaştırılıyor. Hasattan sonra satılamayan kavunlarımızı soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Hasadı başladıktan sonra hemen satılmayan kavunlarımızı, daha sonra çıkarıp, kış günlerinde de tüketicilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Kırkağaç kavununu en önemli özelliği 5- 6 ay boyunca bozulmadan ağız tadıyla yenilebilmesi" diye konuştu.
'KAVUNLARIMIZ BU YIL ÇOK GÜZEL'
Kırkağaç kavunu üreticisi Alaattin Sarıaslan da "50 yıldır kavun yetiştiriyorum. Kavunlarımız bu yıl çok güzel. Geçtiğimiz yıllarda hastalık olmuştu. Fiyatların da iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandıKırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandıKırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandıKırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandı

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